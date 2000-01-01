Карпаева Анастасия Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1851
Сын: Карпаев Авраам
Отец ребёнка: Карпаев Пётр
Рождение ребёнка
1854
Сын: Карпаев Фёдор
Отец ребёнка: Карпаев Пётр
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Карпаев Пётр
Рождение ребёнка
С 1858
Сын: Карпаев Илья
Отец ребёнка: Карпаев Пётр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Карпаев Пётр
Смерть
Неизвестно