Карпаева Анастасия Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпаева Анастасия Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1831 г.р.

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1851

Сын: Карпаев Авраам

Отец ребёнка: Карпаев Пётр

Рождение ребёнка
1854

Сын: Карпаев Фёдор

Отец ребёнка: Карпаев Пётр

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Карпаев Пётр

Рождение ребёнка
С 1858

Сын: Карпаев Илья

Отец ребёнка: Карпаев Пётр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карпаев Пётр

Смерть
Неизвестно
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