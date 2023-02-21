Карпаев Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпаев Пётр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.06.1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1831

Отец: Карпаев Михаил

Мать: Карпаева Татьяна Венедиктовна

Рождение ребёнка
1851

Сын: Карпаев Авраам

Мать ребёнка: Карпаева Анастасия Михайлова

Рождение ребёнка
1854

Сын: Карпаев Фёдор

Мать ребёнка: Карпаева Анастасия Михайлова

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Карпаева Анастасия Михайлова

Рождение ребёнка
С 1858

Сын: Карпаев Илья

Мать ребёнка: Карпаева Анастасия Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карпаева Анастасия Михайлова

Смерть
Неизвестно
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