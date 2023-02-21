Карпаев Пётр
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.06.1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1831
Отец: Карпаев Михаил
Рождение ребёнка
1851
Сын: Карпаев Авраам
Мать ребёнка: Карпаева Анастасия Михайлова
Рождение ребёнка
1854
Сын: Карпаев Фёдор
Мать ребёнка: Карпаева Анастасия Михайлова
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Карпаева Анастасия Михайлова
Рождение ребёнка
С 1858
Сын: Карпаев Илья
Мать ребёнка: Карпаева Анастасия Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно