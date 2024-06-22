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Турабов Юрий Савельевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.01.?

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.?

Отец: Турабов Савелий Осипович

Мать: Турабова (Панина) Мария Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Турабова) Татьяна Юрьевна

Мать ребёнка: Турабова (Ильюшиц) Светлана Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Турабова (Ильюшиц) Светлана Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Турабова Ольга

Рождение ребёнка
14.03.1994

Сын: Турабов Андрей Юрьевич

Мать ребёнка: Турабова (Ильюшиц) Светлана Андреевна

Рождение ребёнка
08.11.1998

Сын: Турабов Сергей Юрьевич

Мать ребёнка: Турабова Ольга

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