Турабов Юрий Савельевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.01.?
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Турабова) Татьяна Юрьевна
Мать ребёнка: Турабова (Ильюшиц) Светлана Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Турабова Ольга
Рождение ребёнка
14.03.1994
Мать ребёнка: Турабова (Ильюшиц) Светлана Андреевна
Рождение ребёнка
08.11.1998
Мать ребёнка: Турабова Ольга