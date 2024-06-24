Иноземцева Анисия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Шумаки, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1913
Дочь: (Инозенцева) Мелания Петровна
Отец ребёнка: Иноземцев Пётр Петрович
Смерть
Неизвестно