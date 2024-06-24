Иноземцева Анисия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иноземцева Анисия Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1894 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иноземцев Пётр Петрович

Место жительства
Неизвестно
Шумаки, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1913

Дочь: (Инозенцева) Мелания Петровна

Отец ребёнка: Иноземцев Пётр Петрович

Смерть
Неизвестно

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