Новоселова Анна Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сергачев Никита
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около ?.01.1907
Сын: Новоселов Григорий Филипов
Отец ребёнка: Новоселов Филип Дмитриев
Рождение ребёнка
Около ?.04.1908
Сын: Новоселов Василий Филипов
Отец ребёнка: Новоселов Филип Дмитриев
Рождение ребёнка
09.05.1909
Дочь: (Новоселова) Ирина Филиппова
Отец ребёнка: Новоселов Филип Дмитриев
Рождение ребёнка
24.03.1911
Сын: Новоселов Василий Филипов
Отец ребёнка: Новоселов Филип Дмитриев
Рождение ребёнка
21.10.1912
Дочь: (Новоселова) Анна Филиппова
Отец ребёнка: Новоселов Филип Дмитриев
Токуши, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
уточнить год рождения, выпись 20.12.22.года номер 513
Смерть
Неизвестно