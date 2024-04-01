Новоселова Анна Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новоселова Анна Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сергачев Никита

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новоселов Филип Дмитриев

Рождение ребёнка
Около ?.01.1907

Сын: Новоселов Григорий Филипов

Отец ребёнка: Новоселов Филип Дмитриев

Рождение ребёнка
Около ?.04.1908

Сын: Новоселов Василий Филипов

Отец ребёнка: Новоселов Филип Дмитриев

Рождение ребёнка
09.05.1909

Дочь: (Новоселова) Ирина Филиппова

Отец ребёнка: Новоселов Филип Дмитриев

Рождение ребёнка
24.03.1911

Сын: Новоселов Василий Филипов

Отец ребёнка: Новоселов Филип Дмитриев

Рождение ребёнка
21.10.1912

Дочь: (Новоселова) Анна Филиппова

Отец ребёнка: Новоселов Филип Дмитриев

Токуши, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
уточнить год рождения, выпись 20.12.22.года номер 513
Смерть
Неизвестно

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