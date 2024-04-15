Плюхина Марья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлюхина Марья Петровна

Плюхина Марья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815

Сын: Плюхин Егор Васильевич

Отец ребёнка: Плюхин Василий Михайлович

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Плюхин Василий Михайлович

Рождение ребёнка
1820

Сын: Плюхин Леонтий Васильевич

Отец ребёнка: Плюхин Василий Михайлович

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Мавра Васильевна

Отец ребёнка: Плюхин Василий Михайлович

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Марья Васильевна

Отец ребёнка: Плюхин Василий Михайлович

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Матрона Васильевна

Отец ребёнка: Плюхин Василий Михайлович

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плюхин Василий Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close