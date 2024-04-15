Плюхина Марья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Плюхин Василий Михайлович
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Плюхин Василий Михайлович
Рождение ребёнка
1820
Сын: Плюхин Леонтий Васильевич
Отец ребёнка: Плюхин Василий Михайлович
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Мавра Васильевна
Отец ребёнка: Плюхин Василий Михайлович
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Марья Васильевна
Отец ребёнка: Плюхин Василий Михайлович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Матрона Васильевна
Отец ребёнка: Плюхин Василий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно