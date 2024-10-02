Осипова-Яковлева-Феофилова-Григорьева (Павлова) Матрона Маркеловна
Место рождения
Дата рождения01.11.1847 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
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Место
Комментарий
Рождение
01.11.1847 ст.
Отец: Яковлев-Феофилов-Григорьев (Иосифов-Осипов) Маркел Павлович
Бракосочетание
23.01.1866 ст.
Рождение ребёнка
26.10.1868 ст.
Дочь: Васильева-Михайлова-Самойлова (Кондратьева) Пераскева Лаврентьевна
Отец ребёнка: Михайлов-Самойлов (Васильев) Лаврентий Кондратьевич
Рождение ребёнка
04.12.1873 ст.
Дочь: Васильева-Михайлова-Самойлова (Кондратьева) Анна Лаврентьевна
Отец ребёнка: Михайлов-Самойлов (Васильев) Лаврентий Кондратьевич
Рождение ребёнка
04.03.1876 ст.
Сын: Васильев-Михайлов-Самойлов (Кондратьев) Василий Лаврентьевич
Отец ребёнка: Михайлов-Самойлов (Васильев) Лаврентий Кондратьевич
Смерть
Неизвестно