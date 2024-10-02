Осипова-Яковлева-Феофилова-Григорьева (Павлова) Матрона Маркеловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипова-Яковлева-Феофилова-Григорьева (Павлова) Матрона Маркеловна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

01.11.1847 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1847 ст.

Отец: Яковлев-Феофилов-Григорьев (Иосифов-Осипов) Маркел Павлович

Мать: Васильева-Еремееаа (Иванова) Феодосия Самуиловна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
23.01.1866 ст.

Муж: Михайлов-Самойлов (Васильев) Лаврентий Кондратьевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.10.1868 ст.

Дочь: Васильева-Михайлова-Самойлова (Кондратьева) Пераскева Лаврентьевна

Отец ребёнка: Михайлов-Самойлов (Васильев) Лаврентий Кондратьевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.12.1873 ст.

Дочь: Васильева-Михайлова-Самойлова (Кондратьева) Анна Лаврентьевна

Отец ребёнка: Михайлов-Самойлов (Васильев) Лаврентий Кондратьевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.03.1876 ст.

Сын: Васильев-Михайлов-Самойлов (Кондратьев) Василий Лаврентьевич

Отец ребёнка: Михайлов-Самойлов (Васильев) Лаврентий Кондратьевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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