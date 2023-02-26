Соломония (Демидова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломония (Демидова)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1790

Дочь: Болдина Стефанида Григорьева

Отец ребёнка: Долотоцкий Григорий Григорьев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.09.1802

Сын: Долотоцкий Моисей (Алексей) Григорьев

Отец ребёнка: Долотоцкий Григорий Григорьев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.02.1807

Сын: Долотоцкий Никифор Григорьев

Отец ребёнка: Долотоцкий Григорий Григорьев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долотоцкий Григорий Григорьев

Смерть
Неизвестно
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