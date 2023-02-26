Соломония (Демидова)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1790
Дочь: Болдина Стефанида Григорьева
Отец ребёнка: Долотоцкий Григорий Григорьев
Рождение ребёнка
04.09.1802
Сын: Долотоцкий Моисей (Алексей) Григорьев
Отец ребёнка: Долотоцкий Григорий Григорьев
Рождение ребёнка
08.02.1807
Сын: Долотоцкий Никифор Григорьев
Отец ребёнка: Долотоцкий Григорий Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно