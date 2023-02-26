Кодратов
Место рожденияд.Зятинки - Узривицы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
До 1793
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Зятинки - Узривицы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
19.10.1809
Жена: Домникия Евдокимова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно