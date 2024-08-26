Баева Маремьяна Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баева Маремьяна Евдокимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1687

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1675 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1687

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Чушовская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баев Иван Андреевич

Рождение ребёнка
1713

Дочь: (Баева) Федосья Ивановна

Отец ребёнка: Баев Иван Андреевич

Чушовская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1716

Сын: Баев Василий Иванович

Отец ребёнка: Баев Иван Андреевич

Чушовская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1725

Сын: Баев Гаврило Иванович

Отец ребёнка: Баев Иван Андреевич

Чушовская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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