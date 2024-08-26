Баева Маремьяна Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1687
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1687
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Баев Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1713
Дочь: (Баева) Федосья Ивановна
Отец ребёнка: Баев Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1716
Отец ребёнка: Баев Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1725
Отец ребёнка: Баев Иван Андреевич
Смерть
Неизвестно