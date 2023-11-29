Мустафина Фания Искандаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.03.1985
Дочь: Мустафина Ляйсан Булатовна
Отец ребёнка: Мустафин Булат Закиевич
Рождение ребёнка
1994
Сын: Мустафин Альберт Булатович
Отец ребёнка: Мустафин Булат Закиевич