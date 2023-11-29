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Мустафина Фания Искандаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мустафин Булат Закиевич

Рождение ребёнка
24.03.1985

Дочь: Мустафина Ляйсан Булатовна

Отец ребёнка: Мустафин Булат Закиевич

Рождение ребёнка
1994

Сын: Мустафин Альберт Булатович

Отец ребёнка: Мустафин Булат Закиевич

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