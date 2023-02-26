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Алексей Захаров

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Место рождения

д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1813 г.р.

Мать

До 1813 г.р.

Жена

До 1841 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1841

Отец: Захарий Александров

Мать: Васса Прохорова

д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.10.1858

Сын: Авраамий Алексеев

Мать ребёнка: Агафия Тарасова

д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафия Тарасова

Смерть
Неизвестно
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