Алексей Захаров
Место рожденияд.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1841
Отец: Захарий Александров
Мать: Васса Прохорова
д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.10.1858
Сын: Авраамий Алексеев
Мать ребёнка: Агафия Тарасова
д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафия Тарасова
Смерть
Неизвестно