Байкова (Путкова) Ирина Александровна Около 21.10.1970 — найти родственников по фамилии на Familio
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Байкова (Путкова) Ирина Александровна

Место рождения

Витебск

Дата рождения

Около 21.10.1970

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 21.10.1970

Отец: Путков Александр Геннадьевич

Мать: Путкова Галина

Витебск
Рождение ребёнка
12.01.1992

Дочь: Коновалова (Байкова) Вероника

Отец ребёнка: Байков ?

Орша
Рождение ребёнка
Между 16.09.1999 и 16.09.2000

Дочь: (Байкова) Анастасия

Отец ребёнка: Байков ?

Орша

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