Байкова (Путкова) Ирина Александровна
Место рожденияВитебск
Дата рожденияОколо 21.10.1970
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 21.10.1970
Отец: Путков Александр Геннадьевич
Мать: Путкова Галина
Витебск
Рождение ребёнка
12.01.1992
Дочь: Коновалова (Байкова) Вероника
Отец ребёнка: Байков ?
Орша
Рождение ребёнка
Между 16.09.1999 и 16.09.2000
Дочь: (Байкова) Анастасия
Отец ребёнка: Байков ?
Орша