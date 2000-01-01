Скорина Владимир Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСкорина Владимир Андреевич

Скорина Владимир Андреевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Скорина Андрей

Мать: Скорина Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скорина Михаил Владимирович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close