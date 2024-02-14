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(Валитова) Фатхия

Место рождения

с.Альшихово Рунгинской волости Буинского уезда Симбирской губернии

Дата рождения

1812

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Альшихово Рунгинской волости Буинского уезда Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1833

Сын: Хабибуллин Ибятулла

Отец ребёнка: Ахтямов Хабибулла

с.Альшихово Рунгинской волости Буинского уезда Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1839

Сын: Хабибуллин Фазлулла

Отец ребёнка: Ахтямов Хабибулла

с.Альшихово Рунгинской волости Буинского уезда Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1843

Сын: Хабибуллин Мухаметзян

Отец ребёнка: Ахтямов Хабибулла

с.Альшихово Рунгинской волости Буинского уезда Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Хубби

Отец ребёнка: Ахтямов Хабибулла

с.Альшихово Рунгинской волости Буинского уезда Симбирской губернии
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