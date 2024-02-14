(Валитова) Фатхия
Место рожденияс.Альшихово Рунгинской волости Буинского уезда Симбирской губернии
Дата рождения1812
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1812
с.Альшихово Рунгинской волости Буинского уезда Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1833
Сын: Хабибуллин Ибятулла
Отец ребёнка: Ахтямов Хабибулла
с.Альшихово Рунгинской волости Буинского уезда Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1839
Сын: Хабибуллин Фазлулла
Отец ребёнка: Ахтямов Хабибулла
с.Альшихово Рунгинской волости Буинского уезда Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Ахтямов Хабибулла
с.Альшихово Рунгинской волости Буинского уезда Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Хубби
Отец ребёнка: Ахтямов Хабибулла
с.Альшихово Рунгинской волости Буинского уезда Симбирской губернии