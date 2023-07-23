Максина Параскева Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максина Параскева Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.10.1845

Сын: Максин Степан Степанович

Отец ребёнка: Максин Степан Фирсович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.04.1853

Дочь: Серебрякова Александра Степановна

Отец ребёнка: Максин Степан Фирсович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.06.1855

Сын: Максин Петр Степанович

Отец ребёнка: Максин Степан Фирсович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.07.1857

Сын: Максин Фома Степанович

Отец ребёнка: Максин Степан Фирсович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.07.1859

Сын: Максин Илья Степанович

Отец ребёнка: Максин Степан Фирсович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.09.1862

Дочь: Максина Ефимия Степановна

Отец ребёнка: Максин Степан Фирсович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.08.1867

Сын: Максин Петр Степанович

Отец ребёнка: Максин Степан Фирсович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максин Степан Фирсович

Смерть
Неизвестно
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