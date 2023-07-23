Максина Параскева Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.10.1845
Отец ребёнка: Максин Степан Фирсович
Рождение ребёнка
23.04.1853
Дочь: Серебрякова Александра Степановна
Отец ребёнка: Максин Степан Фирсович
Рождение ребёнка
28.06.1855
Отец ребёнка: Максин Степан Фирсович
Рождение ребёнка
04.07.1857
Отец ребёнка: Максин Степан Фирсович
Рождение ребёнка
14.07.1859
Отец ребёнка: Максин Степан Фирсович
Рождение ребёнка
25.09.1862
Дочь: Максина Ефимия Степановна
Отец ребёнка: Максин Степан Фирсович
Рождение ребёнка
23.08.1867
Отец ребёнка: Максин Степан Фирсович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно