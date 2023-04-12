Серегина Анна Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серегина Анна Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.11.1901

Дата смерти

14.04.1959

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.12.1924

Дочь: Анна Федоровна

Отец ребёнка: Серегин Федор

Рождение ребёнка
11.09.1932

Сын: Серегин Евгений Федорович

Отец ребёнка: Серегин Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бажанова Юлия Федоровна

Отец ребёнка: Серегин Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Серегин Николай Федорович

Отец ребёнка: Серегин Федор

Смерть
14.04.1959
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