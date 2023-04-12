Серегина Анна Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.11.1901
Дата смерти14.04.1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.12.1924
Дочь: Анна Федоровна
Отец ребёнка: Серегин Федор
Рождение ребёнка
11.09.1932
Сын: Серегин Евгений Федорович
Отец ребёнка: Серегин Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бажанова Юлия Федоровна
Отец ребёнка: Серегин Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Серегин Николай Федорович
Отец ребёнка: Серегин Федор
Смерть
14.04.1959