Серегин Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серегин Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.12.1924

Дочь: Анна Федоровна

Мать ребёнка: Серегина Анна Никифоровна

Рождение ребёнка
11.09.1932

Сын: Серегин Евгений Федорович

Мать ребёнка: Серегина Анна Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бажанова Юлия Федоровна

Мать ребёнка: Серегина Анна Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Серегин Николай Федорович

Мать ребёнка: Серегина Анна Никифоровна

Смерть
Неизвестно