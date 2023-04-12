Серегин Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.12.1924
Дочь: Анна Федоровна
Мать ребёнка: Серегина Анна Никифоровна
Рождение ребёнка
11.09.1932
Сын: Серегин Евгений Федорович
Мать ребёнка: Серегина Анна Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бажанова Юлия Федоровна
Мать ребёнка: Серегина Анна Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Серегин Николай Федорович
Мать ребёнка: Серегина Анна Никифоровна
Смерть
Неизвестно