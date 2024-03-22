Панина Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панина Анна Ивановна

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Место рождения

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
До 1941

Муж: Панин Максим Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елисеева Прасковья Максимовна

Отец ребёнка: Панин Максим Фёдорович

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Дворовая фамилия Жинчяёва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панин Александр Максимович

Отец ребёнка: Панин Максим Фёдорович

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Дворовое имя- прозвище Афанасий
Смерть
Неизвестно
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