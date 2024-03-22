Панина Анна Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
До 1941
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елисеева Прасковья Максимовна
Отец ребёнка: Панин Максим Фёдорович
Дворовая фамилия Жинчяёва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Панин Александр Максимович
Отец ребёнка: Панин Максим Фёдорович
Дворовое имя- прозвище Афанасий
Смерть
Неизвестно