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Городская Пелагея Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.11.1906

Дочь: Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Городской Яков Самуилович

Russia, Пятигорск
Рождение ребёнка
28.09.1911

Дочь: Екатерина Яковлевна

Отец ребёнка: Городской Яков Самуилович

Russia, Пятигорск
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Городской Яков Самуилович

Смерть
Неизвестно
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