Городская Пелагея Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.11.1906
Дочь: Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Городской Яков Самуилович
Russia, Пятигорск
Рождение ребёнка
28.09.1911
Дочь: Екатерина Яковлевна
Отец ребёнка: Городской Яков Самуилович
Russia, Пятигорск
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно