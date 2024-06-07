Халявкин Константин Иванович 31.03.1887 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиХалявкин Константин Иванович

Халявкин Константин Иванович

Место рождения

с. Болхуны, Астраханская обл, Астраханская область

Дата рождения

31.03.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1887

Отец: Халявкин (Холявка) Иван Кузмич

Мать: Халявкина (Будникова) Параскева Григорьевна

с. Болхуны, Астраханская обл, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Место жительства
Неизвестно
с. Болхуны, Астраханская обл, Астраханская область
Рождение ребёнка
05.11.1907

Дочь: (Халявкина) Анна Константинона

Мать ребёнка: не указана

с. Болхуны, Астраханская обл, Астраханская область
Рождение ребёнка
15.10.1908

Сын: Халявкин Димитрий Константинович

Мать ребёнка: не указана

с. Болхуны, Астраханская обл, Астраханская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Халявкин Николай Константинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
21.09.1914

Сын: Халявкин Константин Константинович

Мать ребёнка: не указана

с. Болхуны, Астраханская обл, Астраханская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Халявкин Василий Константинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1928

Сын: Халявкин Александр Константинович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.