Халявкин Константин Иванович
Место рожденияс. Болхуны, Астраханская обл, Астраханская область
Дата рождения31.03.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1887
с. Болхуны, Астраханская обл, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Место жительства
Неизвестно
с. Болхуны, Астраханская обл, Астраханская область
Рождение ребёнка
05.11.1907
Дочь: (Халявкина) Анна Константинона
Мать ребёнка: не указана
с. Болхуны, Астраханская обл, Астраханская область
Рождение ребёнка
15.10.1908
Сын: Халявкин Димитрий Константинович
Мать ребёнка: не указана
с. Болхуны, Астраханская обл, Астраханская область
Рождение ребёнка
1910
Сын: Халявкин Николай Константинович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
21.09.1914
Сын: Халявкин Константин Константинович
Мать ребёнка: не указана
с. Болхуны, Астраханская обл, Астраханская область
Рождение ребёнка
1924
Сын: Халявкин Василий Константинович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1928
Сын: Халявкин Александр Константинович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно