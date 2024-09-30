Нярхинен (Коцалайнен) Анна Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНярхинен (Коцалайнен) Анна Абрамовна

Нярхинен (Коцалайнен) Анна Абрамовна

Место рождения

Большие Томики, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

24.06.1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Большие Томики, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
21.11.1876

Муж: Нярхинен Вильгельм Захарович

Рождение ребёнка
08.09.1877

Сын: Нярхинен Абрам Вильгельмович

Отец ребёнка: Нярхинен Вильгельм Захарович

Большие Томики, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
15.06.1879

Сын: Нярхинен Иван Вильгельмович

Отец ребёнка: Нярхинен Вильгельм Захарович

Большие Томики, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
07.03.1885

Дочь: (Нярхинен) Ева Вильгельмовна

Отец ребёнка: Нярхинен Вильгельм Захарович

Большие Томики, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
01.01.1888

Сын: Нярхинен Адам Вильгельмович

Отец ребёнка: Нярхинен Вильгельм Захарович

Большие Томики, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
01.12.1891

Дочь: (Нярхинен) Анна Вильгельмовна

Отец ребёнка: Нярхинен Вильгельм Захарович

Большие Томики, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
05.06.1898

Дочь: Хейккинен (Нярхинен) Софья Вильгельмовна

Отец ребёнка: Нярхинен Вильгельм Захарович

Большие Томики, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.