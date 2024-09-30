Нярхинен (Коцалайнен) Анна Абрамовна
Место рождения
Дата рождения24.06.1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.11.1876
Рождение ребёнка
08.09.1877
Сын: Нярхинен Абрам Вильгельмович
Отец ребёнка: Нярхинен Вильгельм Захарович
Рождение ребёнка
15.06.1879
Сын: Нярхинен Иван Вильгельмович
Отец ребёнка: Нярхинен Вильгельм Захарович
Рождение ребёнка
07.03.1885
Дочь: (Нярхинен) Ева Вильгельмовна
Отец ребёнка: Нярхинен Вильгельм Захарович
Рождение ребёнка
01.01.1888
Сын: Нярхинен Адам Вильгельмович
Отец ребёнка: Нярхинен Вильгельм Захарович
Рождение ребёнка
01.12.1891
Дочь: (Нярхинен) Анна Вильгельмовна
Отец ребёнка: Нярхинен Вильгельм Захарович
Рождение ребёнка
05.06.1898
Дочь: Хейккинен (Нярхинен) Софья Вильгельмовна
Отец ребёнка: Нярхинен Вильгельм Захарович
Смерть
Неизвестно