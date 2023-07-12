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Мартыненко Павел Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мартыненко Антон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1918

Сын: Мартыненко Федор Павлович

Мать ребёнка: Мартыненко Евдакия Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мартыненко Ксения Павловна

Мать ребёнка: Мартыненко Евдакия Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мартыненко Мария Павловна

Мать ребёнка: Мартыненко Евдакия Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мартыненко Лидия Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мартыненко Ксения Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мартынеко Иван Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прус Мария Павловна

Мать ребёнка: Мартыненко Евдакия Ильинична

Смерть
Неизвестно
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