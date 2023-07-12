Мартыненко Павел Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мартыненко Антон
Рождение ребёнка
1918
Сын: Мартыненко Федор Павлович
Мать ребёнка: Мартыненко Евдакия Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мартыненко Ксения Павловна
Мать ребёнка: Мартыненко Евдакия Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мартыненко Мария Павловна
Мать ребёнка: Мартыненко Евдакия Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мартыненко Лидия Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мартыненко Ксения Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прус Мария Павловна
Мать ребёнка: Мартыненко Евдакия Ильинична
Смерть
Неизвестно