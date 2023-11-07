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Совкова Екатерина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.11.1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1917

Муж: Совков Иван Арсеньевич

Место жительства
С 1917
Вихарцево Большое, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
Около 1924

Дочь: Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Совков Иван Арсеньевич

Вихарцево Большое, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
19.02.1927

Сын: Совков Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Совков Иван Арсеньевич

Вихарцево Большое, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
?.05.1930

Дочь: Зоя Ивановна

Отец ребёнка: Совков Иван Арсеньевич

Вихарцево Большое, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
?.10.1936

Сын: Совков Михаил Иванович

Отец ребёнка: Совков Иван Арсеньевич

Вихарцево Большое, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
?.06.1939

Сын: Совков Вячеслав Иванович

Отец ребёнка: Совков Иван Арсеньевич

Вихарцево Большое, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Смерть
Неизвестно
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