Совкова Екатерина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.11.1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1917
Место жительства
С 1917
Рождение ребёнка
Около 1924
Дочь: Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Совков Иван Арсеньевич
Рождение ребёнка
19.02.1927
Отец ребёнка: Совков Иван Арсеньевич
Рождение ребёнка
?.05.1930
Дочь: Зоя Ивановна
Отец ребёнка: Совков Иван Арсеньевич
Рождение ребёнка
?.10.1936
Отец ребёнка: Совков Иван Арсеньевич
Рождение ребёнка
?.06.1939
Отец ребёнка: Совков Иван Арсеньевич
Смерть
Неизвестно