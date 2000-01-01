Петрухина Федосья Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.02.1901
Дочь: Петрухина Марина Фёдоровна
Отец ребёнка: Петрухин Фёдор Николаевич
Тульская область. Лаптевский сейчас Ясногорский район. деревня Сонино.
Смерть
Неизвестно
РСФСР. Тульская область. Лаптевский район. деревня Сонино.