Петрухина Федосья Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрухина Федосья Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.02.1901

Дочь: Петрухина Марина Фёдоровна

Отец ребёнка: Петрухин Фёдор Николаевич

Тульская область. Лаптевский сейчас Ясногорский район. деревня Сонино.
Смерть
Неизвестно
РСФСР. Тульская область. Лаптевский район. деревня Сонино.
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