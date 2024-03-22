Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Мазнёва Анна Ивановна
Мазнёва Анна Ивановна
Написать автору
Древо
Место рождения
Бадеево
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Дата рождения
1908
Дата смерти
1908
Пол
Женский
Отец
Маркин-Мазнёв Иван Иванович
1875 г.р.
Мать
Маркина-Мазнёва (Калабихина) Анна Степановна
1872 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец:
Маркин-Мазнёв Иван Иванович
Мать:
Маркина-Мазнёва Анна Степановна
Бадеево
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Смерть
1908
Бадеево
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия