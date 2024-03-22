Мазнёва Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМазнёва Анна Ивановна

Мазнёва Анна Ивановна

Место рождения

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1908

Дата смерти

1908

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Маркин-Мазнёв Иван Иванович

Мать: Маркина-Мазнёва Анна Степановна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Смерть
1908
Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close