Зайнетдинов Ганс Хайретдиновчи — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайнетдинов Ганс Хайретдиновчи

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1935

Дата смерти

Около 1960

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1935 г.р.

Дети

1957 г.р.
1958 г.р.

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Байрашева Анися Хакимовна

Рождение ребёнка
19.04.1957

Дочь: Ляля

Мать ребёнка: Байрашева Анися Хакимовна

Рождение ребёнка
17.09.1958

Дочь: Лида

Мать ребёнка: Байрашева Анися Хакимовна

Смерть
Около 1960

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