Зайнетдинов Ганс Хайретдиновчи
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1935
Дата смертиОколо 1960
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.04.1957
Дочь: Ляля
Мать ребёнка: Байрашева Анися Хакимовна
Рождение ребёнка
17.09.1958
Дочь: Лида
Мать ребёнка: Байрашева Анися Хакимовна
Смерть
Около 1960