Трясцина Вероника Денисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трясцина Вероника Денисовна

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Место рождения

Пермь, Пермский, Пермский край

Дата рождения

12.09.2013

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.2013

Отец: Трясцин Денис Викторович

Мать: Трясцина Ирина Анатольевна

Пермь, Пермский, Пермский край
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