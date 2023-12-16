Праскева Ануфриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1719
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
09.11.1743 ст.
Муж: Захар Борисович
Рождение ребёнка
05.04.1745 ст.
Дочь: Агафья Захаровна
Отец ребёнка: Захар Борисович
Рождение ребёнка
1745
Сын: Елисей Захарович
Отец ребёнка: Захар Борисович
Рождение ребёнка
27.04.1754 ст.
Сын: Семен Захарович
Отец ребёнка: Захар Борисович
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Евдокия Захаровна
Отец ребёнка: Захар Борисович
Смерть
Неизвестно