Праскева Ануфриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПраскева Ануфриевна

Праскева Ануфриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1719

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1707 г.р.

Дети

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.11.1743 ст.

Муж: Захар Борисович

Рождение ребёнка
05.04.1745 ст.

Дочь: Агафья Захаровна

Отец ребёнка: Захар Борисович

Русаково, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1745

Сын: Елисей Захарович

Отец ребёнка: Захар Борисович

Русаково, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
27.04.1754 ст.

Сын: Семен Захарович

Отец ребёнка: Захар Борисович

Русаково, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Евдокия Захаровна

Отец ребёнка: Захар Борисович

Русаково, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close