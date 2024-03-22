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Прохоров Прокопий Иванович

Место рождения

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: Прохорова Дарья Ивановна

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1845

Сын: Прохоров Роман Прокопьевич

Мать ребёнка: Прохорова Анна Ивановна

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Прохорова Мария Прокопьевна

Мать ребёнка: Прохорова Анна Ивановна

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1850

Сын: Прохоров Стефан Прокопьевич

Мать ребёнка: Прохорова Анна Ивановна

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1852

Сын: Прохоров Павел Прокопьевич

Мать ребёнка: Прохорова Анна Ивановна

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Артемьева Анастасия Прокопьевна

Мать ребёнка: Прохорова Анна Ивановна

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Прохорова Татьяна Прокопьевна

Мать ребёнка: Прохорова Анна Ивановна

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
17.09.1861

Дочь: Прохорова Евфимия Прокопьевна

Мать ребёнка: Прохорова Анна Ивановна

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
08.09.1865

Сын: Прохоров Анисим Прокопьевич

Мать ребёнка: Прохорова Анна Ивановна

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прохорова Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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