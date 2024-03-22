Прохоров Прокопий Иванович
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Мать: Прохорова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1845
Сын: Прохоров Роман Прокопьевич
Мать ребёнка: Прохорова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Прохорова Мария Прокопьевна
Мать ребёнка: Прохорова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Прохоров Стефан Прокопьевич
Мать ребёнка: Прохорова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1852
Сын: Прохоров Павел Прокопьевич
Мать ребёнка: Прохорова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Артемьева Анастасия Прокопьевна
Мать ребёнка: Прохорова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Прохорова Татьяна Прокопьевна
Мать ребёнка: Прохорова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
17.09.1861
Дочь: Прохорова Евфимия Прокопьевна
Мать ребёнка: Прохорова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
08.09.1865
Сын: Прохоров Анисим Прокопьевич
Мать ребёнка: Прохорова Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прохорова Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно