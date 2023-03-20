Римская-Корсакова (Бартмер) Евгения Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.08.1884
Дата смерти1929
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1911
Сын: Римский-Корсаков Игорь Михайлович
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Михаил Николаевич
Бракосочетание
1911
Рождение ребёнка
19.04.1914
Дочь: Фаворская Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Михаил Николаевич
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1929