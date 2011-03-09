Евдокимов Александр Викторович
Место рождения
Дата рождения01.08.1950
Дата смерти09.03.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1950
Рождение ребёнка
12.01.1973
Сын: Евдокимов Александр Александрович
Мать ребёнка: Евдокимова Татьяна Григорьевна
Рождение ребёнка
24.07.1977
Сын: Евдокимов Михаил Александрович
Мать ребёнка: Евдокимова Татьяна Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.03.2011
Пермь, Пермский, Пермский край