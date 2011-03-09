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Евдокимов Александр Викторович

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Место рождения

Чернушка, Чернушинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

01.08.1950

Дата смерти

09.03.2011

Пол

Мужской

Добавил:

ДЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1950

Отец: Евдокимов Виктор Георгиевич

Мать: Евдокимова Нина Александровна

Чернушка, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
12.01.1973

Сын: Евдокимов Александр Александрович

Мать ребёнка: Евдокимова Татьяна Григорьевна

Рождение ребёнка
24.07.1977

Сын: Евдокимов Михаил Александрович

Мать ребёнка: Евдокимова Татьяна Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокимова Татьяна Григорьевна

Смерть
09.03.2011
Пермь, Пермский, Пермский край
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