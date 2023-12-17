Гуськов Василий Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гуськов Иван Филиппович
Рождение ребёнка
13.10.1890 ст.
Дочь: Зинаида Васильевна
Мать ребёнка: Гуськова Домна Григорьева
Рождение ребёнка
02.05.1893 ст.
Сын: Гуськов Владимир Васильев
Мать ребёнка: Гуськова Домна Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно