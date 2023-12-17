Гуськов Василий Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуськов Василий Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гуськов Иван Филиппович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.10.1890 ст.

Дочь: Зинаида Васильевна

Мать ребёнка: Гуськова Домна Григорьева

Рождение ребёнка
02.05.1893 ст.

Сын: Гуськов Владимир Васильев

Мать ребёнка: Гуськова Домна Григорьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гуськова Домна Григорьева

Смерть
Неизвестно
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