Гришин Илья Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гришин Семён
Мать: Гришина Аксиния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Буянова Зинаида Ильинична
Мать ребёнка: Гришина Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Масалитина Валентина Ильинична
Мать ребёнка: Гришина Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гришин Иван Ильич
Мать ребёнка: Гришина Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гришина Анастасия
Смерть
Неизвестно