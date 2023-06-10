Гришин Илья Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гришин Илья Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гришин Семён

Мать: Гришина Аксиния

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Буянова Зинаида Ильинична

Мать ребёнка: Гришина Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Масалитина Валентина Ильинична

Мать ребёнка: Гришина Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гришин Иван Ильич

Мать ребёнка: Гришина Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гришина Анастасия

Смерть
Неизвестно
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