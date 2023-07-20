Мостачёв Антон Потапович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1953
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мостачёв Потап
Рождение ребёнка
11.03.1947
Дочь: Гвоздева Елена Антоновна
Мать ребёнка: Мостачёва Мария Иосифовна
Рождение ребёнка
1949
Сын: Мостачёв Александр Антонович
Мать ребёнка: Мостачёва Мария Иосифовна
Рождение ребёнка
14.07.1951
Сын: Мостачёв Николай Антонович
Мать ребёнка: Мостачёва Мария Иосифовна
Смерть
1953