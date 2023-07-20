Мостачёв Антон Потапович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мостачёв Антон Потапович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1953

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мостачёв Потап

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.03.1947

Дочь: Гвоздева Елена Антоновна

Мать ребёнка: Мостачёва Мария Иосифовна

Коптева, Хорошовская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
1949

Сын: Мостачёв Александр Антонович

Мать ребёнка: Мостачёва Мария Иосифовна

Коптева, Хорошовская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
14.07.1951

Сын: Мостачёв Николай Антонович

Мать ребёнка: Мостачёва Мария Иосифовна

Коптева, Хорошовская волость, Рославльский уезд
Смерть
1953
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