Звегинцова (Шурзына) Васса Мартыновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Звегинцова (Шурзына) Васса Мартыновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

1786

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Домна Герасимовна

Отец ребёнка: Звегинцов Герасим Савельевич

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Анна Герасимовна

Отец ребёнка: Звегинцов Герасим Савельевич

Рождение ребёнка
1780

Сын: Звегинцов Петр Герасимович

Отец ребёнка: Звегинцов Герасим Савельевич

Рождение ребёнка
1782

Сын: Звегинцов Василий Герасимович

Отец ребёнка: Звегинцов Герасим Савельевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Звегинцов Герасим Савельевич

Смерть
1786
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