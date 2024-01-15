Звегинцова (Шурзына) Васса Мартыновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смерти1786
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Домна Герасимовна
Отец ребёнка: Звегинцов Герасим Савельевич
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Анна Герасимовна
Отец ребёнка: Звегинцов Герасим Савельевич
Рождение ребёнка
1780
Сын: Звегинцов Петр Герасимович
Отец ребёнка: Звегинцов Герасим Савельевич
Рождение ребёнка
1782
Сын: Звегинцов Василий Герасимович
Отец ребёнка: Звегинцов Герасим Савельевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1786