Лопухина Екатерина Давыдовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лопухин Николай Андреевич
Отец ребёнка: Лопухин Андрей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лопухин Андрей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1821
Отец ребёнка: Лопухин Андрей Иванович
Сурре-Улила, Лифляндская губерния, Russia (Россия)
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Лопухин Егор (Георгий) Андреевич
Отец ребёнка: Лопухин Андрей Иванович
Сурре-Улила, Лифляндская губерния, Russia (Россия)
Рождение ребёнка
Около 1835
Дочь: Романова (Лопухина) Анна Андреевна
Отец ребёнка: Лопухин Андрей Иванович
Смерть
Неизвестно