Лопухина Екатерина Давыдовна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Лопухина Екатерина Давыдовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1800 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лопухин Николай Андреевич

Отец ребёнка: Лопухин Андрей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лопухин Андрей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лопухин Андрей Иванович

Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Лопухин Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Лопухин Андрей Иванович

Сурре-Улила, Лифляндская губерния, Russia (Россия)
Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Лопухин Егор (Георгий) Андреевич

Отец ребёнка: Лопухин Андрей Иванович

Сурре-Улила, Лифляндская губерния, Russia (Россия)
Рождение ребёнка
Около 1835

Дочь: Романова (Лопухина) Анна Андреевна

Отец ребёнка: Лопухин Андрей Иванович

Смерть
Неизвестно

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