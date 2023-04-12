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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Около 1782
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Муж
Семен
Около 1757 г.р.
Дети
Иван
Около 1780 г.р.
Анна
Около 1782 г.р.
Добавил:
ВС
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын:
Иван
Отец ребёнка:
Семен
Рождение ребёнка
Около 1782
Дочь:
Анна
Отец ребёнка:
Семен
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
Семен
Смерть
Около 1782
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