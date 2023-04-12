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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1782

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1757 г.р.

Дети

Около 1780 г.р.
Около 1782 г.р.

Добавил:

ВС
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Иван

Отец ребёнка: Семен

Рождение ребёнка
Около 1782

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Семен

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семен

Смерть
Около 1782
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