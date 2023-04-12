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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1757
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Александр
1709 г.р.
Мать
Авдотья
Около 1725 г.р.
Жена
?
Дети
Иван
Около 1780 г.р.
Анна
Около 1782 г.р.
Добавил:
ВС
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1757
Отец:
Александр
Мать:
Авдотья
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын:
Иван
Мать ребёнка:
?
Рождение ребёнка
Около 1782
Дочь:
Анна
Мать ребёнка:
?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена:
?
Смерть
Неизвестно
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