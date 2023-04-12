Семен — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСемен

Семен

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1709 г.р.

Мать

Около 1725 г.р.

Жена

Дети

Около 1780 г.р.
Около 1782 г.р.

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757

Отец: Александр

Мать: Авдотья

Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Иван

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1782

Дочь: Анна

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close