Фон Хольбек Оттон (Отто Гельмут Роберт) Маркович
мужской, родился Неизвестно, Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
умер 22.06.1953, Гамбург
Супруги
Фон Хольбек (Апраксина) Мария Сергеевна24.01.1874 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Бракосочетание
11.06.1907
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
22.06.1953