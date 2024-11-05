Фон Хольбек Оттон (Отто Гельмут Роберт) Маркович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Фон Хольбек Оттон (Отто Гельмут Роберт) Маркович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился Неизвестно, Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика

умер 22.06.1953, Гамбург

Супруги
Фон Хольбек (Апраксина) Мария Сергеевна24.01.1874 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика

Бракосочетание
11.06.1907

Жена: Фон Хольбек (Апраксина) Мария Сергеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Смерть
22.06.1953

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