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Бухалов Тимофей Иванович

Место рождения

Мехово, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

21.02.1876

Дата смерти

14.10.1963

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1876

Отец: Бухалов Иван

Мать: не указана

Мехово, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Нефёдова Дарья Тимофеевна

Мать ребёнка: Бухалова Евдокия Фёдоровна

Мехово, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Бухалов Александр Тимофеевич

Мать ребёнка: Бухалова Евдокия Фёдоровна

Мехово, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
20.11.1910

Дочь: Комарова Пелагея Тимофеевна

Мать ребёнка: Бухалова Евдокия Фёдоровна

Мехово, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
25.08.1913

Дочь: Бухалова Анна Тимофеевна

Мать ребёнка: Бухалова Евдокия Фёдоровна

Мехово, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
30.09.1916

Дочь: Бухалова Ирина Тимофеевна

Мать ребёнка: Бухалова Евдокия Фёдоровна

Мехово, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бухалова Евдокия Фёдоровна

Мехово, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Смерть
14.10.1963
Краснозаводск, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
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