Бухалов Тимофей Иванович
Место рождения
Дата рождения21.02.1876
Дата смерти14.10.1963
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1876
Отец: Бухалов Иван
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Нефёдова Дарья Тимофеевна
Мать ребёнка: Бухалова Евдокия Фёдоровна
Рождение ребёнка
1904
Сын: Бухалов Александр Тимофеевич
Мать ребёнка: Бухалова Евдокия Фёдоровна
Рождение ребёнка
20.11.1910
Дочь: Комарова Пелагея Тимофеевна
Мать ребёнка: Бухалова Евдокия Фёдоровна
Рождение ребёнка
25.08.1913
Дочь: Бухалова Анна Тимофеевна
Мать ребёнка: Бухалова Евдокия Фёдоровна
Рождение ребёнка
30.09.1916
Дочь: Бухалова Ирина Тимофеевна
Мать ребёнка: Бухалова Евдокия Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.10.1963
Краснозаводск, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область