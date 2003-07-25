Храименкова (Голашева) Ульяна Герасимовна
Место рождения
Дата рождения13.07.1913
Дата смерти25.07.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1913
Рождение ребёнка
26.11.1931
Дочь: Шалдина Вера Егоровна
Отец ребёнка: Храименков Егор Андреевич
Рождение ребёнка
15.01.1933
Дочь: Рубашная Ирина Егоровна
Отец ребёнка: Храименков Егор Андреевич
Рождение ребёнка
31.12.1941
Сын: Храименков Анатолий Егорович
Отец ребёнка: Храименков Егор Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.07.2003