Храименкова (Голашева) Ульяна Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Храименкова (Голашева) Ульяна Герасимовна

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Место рождения

Шеровичи, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

13.07.1913

Дата смерти

25.07.2003

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1913

Отец: Голашев Герасим Стефанович

Мать: Голашева Екатерина Михайловна

Шеровичи, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.11.1931

Дочь: Шалдина Вера Егоровна

Отец ребёнка: Храименков Егор Андреевич

Шеровичи, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.01.1933

Дочь: Рубашная Ирина Егоровна

Отец ребёнка: Храименков Егор Андреевич

Рождение ребёнка
31.12.1941

Сын: Храименков Анатолий Егорович

Отец ребёнка: Храименков Егор Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Храименков Егор Андреевич

Шеровичи, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
25.07.2003
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