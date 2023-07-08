Материкина Акилина Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Материкина Акилина Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781 или 1787

Дата смерти

05.09.1845

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1781 г.р.

Дети

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АП
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Место
Комментарий
Рождение
1781 или 1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Материкин Ивлий Яковлевич

Отец ребёнка: Материкин Яков Федорович

Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Материкин Федот Яковлевич

Отец ребёнка: Материкин Яков Федорович

Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Материкин Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Материкин Яков Федорович

Рождение ребёнка
Около 10.09.1811

Сын: Носов Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Материкин Яков Федорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 22.03.1814

Дочь: Носова Дарья Яковлевна

Отец ребёнка: Материкин Яков Федорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.02.1817

Сын: Материкин Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Материкин Яков Федорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.10.1819

Дочь: Материкина Матрона Яковлевна

Отец ребёнка: Материкин Яков Федорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.08.1823

Сын: Носов Петр Яковлевич

Отец ребёнка: Материкин Яков Федорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Материкин Яков Федорович

Смерть
05.09.1845
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
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