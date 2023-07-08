Материкина Акилина Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781 или 1787
Дата смерти05.09.1845
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1799
Сын: Материкин Ивлий Яковлевич
Отец ребёнка: Материкин Яков Федорович
Рождение ребёнка
Около 1806
Сын: Материкин Федот Яковлевич
Отец ребёнка: Материкин Яков Федорович
Рождение ребёнка
Около 1809
Отец ребёнка: Материкин Яков Федорович
Рождение ребёнка
Около 10.09.1811
Сын: Носов Иван Яковлевич
Отец ребёнка: Материкин Яков Федорович
Рождение ребёнка
Около 22.03.1814
Дочь: Носова Дарья Яковлевна
Отец ребёнка: Материкин Яков Федорович
Рождение ребёнка
24.02.1817
Сын: Материкин Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Материкин Яков Федорович
Рождение ребёнка
22.10.1819
Дочь: Материкина Матрона Яковлевна
Отец ребёнка: Материкин Яков Федорович
Рождение ребёнка
19.08.1823
Сын: Носов Петр Яковлевич
Отец ребёнка: Материкин Яков Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.09.1845