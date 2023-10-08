Беляков Влас Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840 или 1842
Дата смерти27.08.1864
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840 или 1842
Отец: Беляков Григорий Ермилович
Бракосочетание
13.01.1861
Жена: Белякова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
26.10.1861
Дочь: Белякова Параскева Власовна
Мать ребёнка: Белякова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
28.01.1864
Дочь: Белякова Анастасия Власовна
Мать ребёнка: Белякова Мария Ивановна
Смерть
27.08.1864