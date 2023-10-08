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Беляков Влас Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840 или 1842

Дата смерти

27.08.1864

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840 или 1842

Отец: Беляков Григорий Ермилович

Мать: не указана

Бракосочетание
13.01.1861

Жена: Белякова Мария Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.10.1861

Дочь: Белякова Параскева Власовна

Мать ребёнка: Белякова Мария Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.01.1864

Дочь: Белякова Анастасия Власовна

Мать ребёнка: Белякова Мария Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
27.08.1864
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
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