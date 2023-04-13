Передвигин Арсенiй Федоров
Место рождения
Дата рождения28.10.1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1825
Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Рождение ребёнка
10.12.1849
Сын: Передвигин Евграф Арсеньев
Мать ребёнка: Вотякова Агрипина Кондратьева
Рождение ребёнка
16.04.1851
Дочь: Александра Арсеньева
Мать ребёнка: Вотякова Агрипина Кондратьева
Смерть
Неизвестно