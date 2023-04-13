Передвигин Арсенiй Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПередвигин Арсенiй Федоров

Передвигин Арсенiй Федоров

Место рождения

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

28.10.1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1825

Отец: Передвигин Феодор Иванов

Мать: Макарова Наталiя Тихонова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Рождение ребёнка
10.12.1849

Сын: Передвигин Евграф Арсеньев

Мать ребёнка: Вотякова Агрипина Кондратьева

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
16.04.1851

Дочь: Александра Арсеньева

Мать ребёнка: Вотякова Агрипина Кондратьева

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.