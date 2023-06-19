Передвигин Феодор Иванов
Место рождения
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Передвигин Иван
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
29.07.1814
Рождение ребёнка
04.07.1817
Дочь: Марфа Федорова
Мать ребёнка: Макарова Наталiя Тихонова
Рождение ребёнка
18.09.1823
Сын: Передвигин Дмитрiй Федоров
Мать ребёнка: Макарова Наталiя Тихонова
Рождение ребёнка
28.10.1825
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Макарова Наталiя Тихонова
Рождение ребёнка
15.03.1829
Сын: Передвигин Агапий Федоров
Мать ребёнка: Макарова Наталiя Тихонова
Рождение ребёнка
10.11.1833
Дочь: Степанида Федорова
Мать ребёнка: Макарова Наталiя Тихонова
Бракосочетание
10.02.1843
Рождение ребёнка
02.12.1843
Сын: Передвигин Николай Федоров
Мать ребёнка: Макарова Параскева Евсеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агафiя Федорова
Мать ребёнка: Макарова Наталiя Тихонова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Параскева Федорова
Мать ребёнка: Макарова Наталiя Тихонова
Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Смерть
Неизвестно