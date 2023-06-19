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Передвигин Феодор Иванов

Место рождения

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Передвигин Иван

Мать: скрыто настройками приватности

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
29.07.1814

Жена: Макарова Наталiя Тихонова

Рождение ребёнка
04.07.1817

Дочь: Марфа Федорова

Мать ребёнка: Макарова Наталiя Тихонова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
18.09.1823

Сын: Передвигин Дмитрiй Федоров

Мать ребёнка: Макарова Наталiя Тихонова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
28.10.1825

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Макарова Наталiя Тихонова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
15.03.1829

Сын: Передвигин Агапий Федоров

Мать ребёнка: Макарова Наталiя Тихонова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
10.11.1833

Дочь: Степанида Федорова

Мать ребёнка: Макарова Наталiя Тихонова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
10.02.1843

Жена: Макарова Параскева Евсеева

Рождение ребёнка
02.12.1843

Сын: Передвигин Николай Федоров

Мать ребёнка: Макарова Параскева Евсеева

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агафiя Федорова

Мать ребёнка: Макарова Наталiя Тихонова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Параскева Федорова

Мать ребёнка: Макарова Наталiя Тихонова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Смерть
Неизвестно