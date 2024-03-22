Шветчикова (Исаева) Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шветчикова (Исаева) Авдотья

Место рождения

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1762

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Исаевъ Алексей

Мать: Исаева Марья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1783

Сын: Шветчиковъ Ефимъ

Отец ребёнка: Шветчиковъ Иванъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1788

Сын: Шветчиковъ Никита

Отец ребёнка: Шветчиковъ Иванъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Сын: Шветчиковъ Михаилъ

Отец ребёнка: Шветчиковъ Иванъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1797

Сын: Шветчиковъ Давыдъ

Отец ребёнка: Шветчиковъ Иванъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Домна

Отец ребёнка: Шветчиковъ Иванъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шветчиковъ Иванъ

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