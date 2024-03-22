Шветчикова (Исаева) Авдотья
Место рождения
Дата рождения1762
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Исаевъ Алексей
Мать: Исаева Марья
Рождение ребёнка
1783
Сын: Шветчиковъ Ефимъ
Отец ребёнка: Шветчиковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1788
Сын: Шветчиковъ Никита
Отец ребёнка: Шветчиковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1793
Сын: Шветчиковъ Михаилъ
Отец ребёнка: Шветчиковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1797
Сын: Шветчиковъ Давыдъ
Отец ребёнка: Шветчиковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Домна
Отец ребёнка: Шветчиковъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шветчиковъ Иванъ