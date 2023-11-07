Мелихова (Наумова) Евгения Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мелихова (Наумова) Евгения Евгеньевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

1998

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Наумов Евгений Саввич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1935

Сын: Борисенков Игорь Иванович

Отец ребёнка: Борисенков Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Борисенкова Галина Ивановна

Отец ребёнка: Борисенков Иван Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мелихов Никита Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борисенков Иван Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борисенков Иван Сергеевич

Смерть
1998
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