Мелихова (Наумова) Евгения Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смерти1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Наумов Евгений Саввич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1935
Сын: Борисенков Игорь Иванович
Отец ребёнка: Борисенков Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Борисенкова Галина Ивановна
Отец ребёнка: Борисенков Иван Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1998