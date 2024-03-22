Воейкова (Голицына) Мария Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоейкова (Голицына) Мария Владимировна

Воейкова (Голицына) Мария Владимировна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

13.09.1865

Дата смерти

21.04.1933

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1865

Отец: Голицын Владимир Дмитриевич

Мать: Пашкова Мария Михайловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
14.11.1887 ст.

Муж: Воейков Александр Николаевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Около 1888

Дочь: Попова Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Воейков Александр Николаевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1903

Сын: Воейков Владимир Александрович

Отец ребёнка: Воейков Александр Николаевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Эмиграция
1920
Франция
Откуда: Петроград, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
21.04.1933
(или 08.06.1933) Погребена во Франции на Парижском кладбище Сен-Женевьев-де-Буа
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close