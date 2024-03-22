Воейкова (Голицына) Мария Владимировна
Место рождения
Дата рождения13.09.1865
Дата смерти21.04.1933
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1865
Бракосочетание
14.11.1887 ст.
Рождение ребёнка
Около 1888
Дочь: Попова Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Воейков Александр Николаевич
Рождение ребёнка
1903
Сын: Воейков Владимир Александрович
Отец ребёнка: Воейков Александр Николаевич
Эмиграция
1920
Франция
Откуда: Петроград, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
21.04.1933
(или 08.06.1933) Погребена во Франции на Парижском кладбище Сен-Женевьев-де-Буа