Субботина (Ширяева) Нина Витальевна
Место рождения
Дата рождения07.07.1954
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1954
Отец: Ширяев Виталий Викторович
Мать: Ширяева Ираида Ивановна
Рождение ребёнка
18.01.1973
Дочь: Князева Татьяна Геннадьевна
Рождение ребёнка
06.04.1975
Сын: Субботин Юрий Геннадьевич
Рождение ребёнка
27.09.1983
Дочь: Малахова Елена Семёновна
Отец ребёнка: Малахов Семен Семёнович
Свердловск-44 (Новоуральск)
Бракосочетание
Неизвестно