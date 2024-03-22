Субботина (Ширяева) Нина Витальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Субботина (Ширяева) Нина Витальевна

Место рождения

Калиново, Невьянский, Свердловская область

Дата рождения

07.07.1954

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1954

Отец: Ширяев Виталий Викторович

Мать: Ширяева Ираида Ивановна

Калиново, Невьянский, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.01.1973

Дочь: Князева Татьяна Геннадьевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
06.04.1975

Сын: Субботин Юрий Геннадьевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
27.09.1983

Дочь: Малахова Елена Семёновна

Отец ребёнка: Малахов Семен Семёнович

Свердловск-44 (Новоуральск)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малахов Семен Семёнович

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